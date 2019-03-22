esperanza11

Дизайн полиграфии

Большой опыт в разработке дизайна, верстке и подготовке к печати любой полиграфической продукции — газет, журналов, постеров, буклетов, каталогов, календарей, а также опыт в разработке фирменного стиля, рекламных кампаний, дизайна этикеточно-упаковочной продукции, наружной рекламы. Цветокоррекция, ретушь, спуск полос.

Разработка и адаптация рекламных материалов для таких брендов, как Coca-Cola, Efes Pilsener, «Старый мельник», Gillette, Procter&Gamble, Colgate Palmolive, Braun, Oral-B. Дизайн и вёрстка журналов: «Отдых в России» (Москва), «Шпилька» (Саранск) каталогов продукции для сети гипермаркетов Рамстор (Алматы), специализированных каталогов по туризму и отдыху.

Знание технологии полиграфического процесса, следующих графических программ и программ верстки: Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe InDesign.