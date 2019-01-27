esprodoutnes

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Компания Гепатит Стоп занимается продажей индийских дженериков (препаратов) для лечения гепатита С. Это аналоги официальных лекарств которые стоят в десятки раз больше. В индии данные лекарства выпускаются по лицензии американских компаний. Эффект 100 % одинаковый, а цена в 10 раз ниже. 9 из 10 клиентов компании избавляются от вируса уже через 2 недели приема препаратов..