esprodoutnes

Сослан Карпов esprodoutnesesprodoutnes
44 годаРоссия/Ставрополь
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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http://shyroko. com.ua/services/nanesenie-reklamy-na-transport
Компания Гепатит Стоп занимается продажей индийских дженериков (препаратов) для лечения гепатита С. Это аналоги официальных лекарств которые стоят в десятки раз больше. В индии данные лекарства выпускаются по лицензии американских компаний. Эффект 100 % одинаковый, а цена в 10 раз ниже. 9 из 10 клиентов компании избавляются от вируса уже через 2 недели приема препаратов..
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