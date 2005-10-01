СФЕРА ИНТЕРЕСОВ:

• СМИ, развитие и применение современных технологий в сфере масс-медиа

• Коммерческая деятельность в сфере масс-медиа

• Связи с общественностью (специальные проекты со СМИ, media-relations)

• Развитие масс-медиа за рубежом (особенно в области журналистских расследований (investigation)

Профессиональный опыт

09.2007 – настоящее время

газета "ВЗГЛЯД" (www.vz.ru )

корреспондент отдела "Общество"

-Сбор информации, взаимодействие с источниками информации

-Интервью

-Мониторинг ленты информационных агентств

-Мониторинг зарубежной прессы (Великобритания, Австрия, Германия, Бельгия, Испания, США, Австралия, Франция)

-Оперативное написание развернутых статей по сводкам новостных агентств

-Создание авторских материалов на основе комментариев, полученных от спикеров

Достижения:

В 2008 году проведены два журналистских расследования:

1) «Ошибка» испанского государственного телеканала RTVE в отношении материала из Южной Осетии – проведены переговоры с сотрудниками RTVE, а также переговоры с сотрудниками крупных телекомпаний (США, Великобритания, Эстония, Литва, Латвия) – результатом стала серия статей на тему освещения вооруженных конфликтов, журналисткой этики, профессиональных стандартов, манипуляций общественным мнением.

2) «Ошибка» агентства Reuters в освещении событий в Чечне и гибели Руслана Ямадаева. Переговоры с сотрудниками московского и лондонского бюро агентства.

08.2007 – настоящее время

ИД КоммерсантЪ, приложения (Business Guide Коммерческая недвижимость, Автодорожное строительство), «Коммерсантъ Деньги»

внештатный корреспондент

-Сбор информации на заданную редакцией тему, в том числе по зарубежным источникам

-Интервью со спикерами (русский, английский, французский)

-Создание авторских материалов различного жанра по указанным темам

03.2007 - 09.2007 Дизайн Депо, журнал "КАК" (www.kak.ru)

ассистент редактора

-подбор авторов (и их работ) для нового номера ( как правило среди зарубежных дизайнеров, формирование пула постоянных авторов, переписка на иностранном языке (Япония, Китай, Германия, Австрия, Великобритания, Франция, США)

- координация сбора материала (дизайнерских работ)

-интервью, перевод материалов с английского, французского, немецкого, испанского; -составление рецензии для англоязычной версии материалов в номер

-создание авторских материалов

-корректура

-контроль верстки номера

-составление обзора журнала для электронной версии проекта

10.2006-02.2007 2007 Дизайн Депо, журнал "КАК" (www.kak.ru)

внештатный корреспондент

- создание новостных заметок для ежедневной информационной ленты портала

- интервью, создание собственных материалов для печатной версии издания

05.2006 - 05.2007 ЛизингInfo (www.leasinginfo.ru)

корреспондент

-составление анкет, интервью для переговоров

-посещение конференций, сбор информации, общение с потенциальными партнерами, поиск информационных спонсоров, продвижение бренда

-создание собственных материалов, интервью

-написание пресс-релизов

10.2005 – 03.2006 студенческая газета "Вышка"

член редколлегии

- сбор информации, написание статей

Образование

ГУ-ВШЭ Прикладная политология, деловая и политическая журналистика,

4 курс (2005-2009, бакалавр)

• Курсовая работа за 3 курс – «Мобильные медиа в мобильном обществе» (высший бал, рекомендация на публикацию в четырех специализированных сборниках), науч.рук. Романова О.Е.

• Любимые предметы – история, политология, экономика, социология, иностранные языки

• Член редколлегии студенческой газеты "Вышка"

1995-2005 – Гимназия № 1520 имени Капцовых (с углубленным изучением английского языка) – закончена с золотой медалью

2002-2005 – Экономико-математическая школа при экономическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова

Курсы:

10.2007-11.2007 - TOL/ BBC World Trust / Guardian Foundation, дистанционный курс для журналистов Journalism Ethics, Core Journalism Skills

10. 2006 – 05.2007 – ГУ-ВШЭ, Центр языковой подготовки, курс французского языка (повышение уровня)

07.2006-08.2006 – стажировка на телекомпании НТВ, группа «Рейтер» (отдел международных новостей)

Языки

Английский: свободно владею

Французский: разговорный, читаю и перевожу

Немецкий, Испанский: читаю, перевожу со словарем

Награды:

Бронзовый призер третьего ежегодного профессионального конкурса Professional Media Awards 2008 для журналистов, работающих в области коммерческой недвижимости, в двух номинациях: «Лучшая статья о гостиничной недвижимости» и ««Лучшая статья о коммерческой недвижимости по Интернет – версии» (федеральные издания)

Дополнительная информация

Гражданство РФ, постоянно проживаю в Москве, готова к командировкам, замужем.

Переезд невозможен.