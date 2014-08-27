Skype: zlegioner

e-mail: [email protected]

Операционные системы:

* CentOS

* Ubuntu

* FreeBSD

* Windows

Настройка, администрирование и обслуживание серверов и компьютеров:

- проектирование, внедрение и настройка серверной IT-инфраструктуры, в том числе, контроллеров домена, терминальных служб,VPN, почтовых серверов и т.д.

- виртуализация

- администрирование серверов на Windows, UNIX-подобных платформах

- настройка почтовых сервисов

- резервное копирование и восстановление данных

- сервисное обслуживание компьютерной техники

- установка различного рода программного обеспечения

- внедрение и настройка IP телефонии на базе Asterisk

- внедрение системы видеоконференции и локального мессенджера

Внедрение сетевых решений:

- установка и настройка активного сетевого оборудования различных производителей: Cisco, HP, Huawei, Zyxel и т.д.

- настройка маршрутизации и коммутации при помощи различных протоколов

- установка и настройка аппаратных систем безопасности

- установка и настройка беспроводного сетевого оборудования (Wireless Controller, Access Point, Repeater и т.д.)

- составление проекта кабельной сети