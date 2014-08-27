Skype: zlegioner
e-mail: [email protected]
Операционные системы:
* CentOS
* Ubuntu
* FreeBSD
* Windows
Настройка, администрирование и обслуживание серверов и компьютеров:
- проектирование, внедрение и настройка серверной IT-инфраструктуры, в том числе, контроллеров домена, терминальных служб,VPN, почтовых серверов и т.д.
- виртуализация
- администрирование серверов на Windows, UNIX-подобных платформах
- настройка почтовых сервисов
- резервное копирование и восстановление данных
- сервисное обслуживание компьютерной техники
- установка различного рода программного обеспечения
- внедрение и настройка IP телефонии на базе Asterisk
- внедрение системы видеоконференции и локального мессенджера
Внедрение сетевых решений:
- установка и настройка активного сетевого оборудования различных производителей: Cisco, HP, Huawei, Zyxel и т.д.
- настройка маршрутизации и коммутации при помощи различных протоколов
- установка и настройка аппаратных систем безопасности
- установка и настройка беспроводного сетевого оборудования (Wireless Controller, Access Point, Repeater и т.д.)
- составление проекта кабельной сети