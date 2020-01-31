estera007

Татьяна Эстера estera007

 
30 летУкраина/Днепр
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Контент-менеджер

Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я с радостью наполню Ваш сайт контентом или товарами. Имею опыт в этой сфере более 5 лет. Работаю с различными CMS, и быстро обучаюсь новому.

Профессиональные знания и навыки:

  • Быстрый поиск и анализ информации
  • Опыт работы с различными CMS
  • Уверенный пользователь ПК, офисных програм MS Office, навыки работы с электронной почтой.
  • Активный пользователь интернет и социальных сетей
  • Знание украинского, русского
  • Ввод новых позиций интернет-магазинов
  • Редактирование позиций интернет-магазинов
  • Создание и изменение разделов
  • Актуализация цен
  • Заполнение таблиц
  • Перенос информации
  • Рерайт
  • Копирайт
  • Редактура
  • Транскрибация