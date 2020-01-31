Контент-менеджер

Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я с радостью наполню Ваш сайт контентом или товарами. Имею опыт в этой сфере более 5 лет. Работаю с различными CMS, и быстро обучаюсь новому.

Профессиональные знания и навыки: