Контент-менеджер
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я с радостью наполню Ваш сайт контентом или товарами. Имею опыт в этой сфере более 5 лет. Работаю с различными CMS, и быстро обучаюсь новому.
Профессиональные знания и навыки:
- Быстрый поиск и анализ информации
- Опыт работы с различными CMS
- Уверенный пользователь ПК, офисных програм MS Office, навыки работы с электронной почтой.
- Активный пользователь интернет и социальных сетей
- Знание украинского, русского
- Ввод новых позиций интернет-магазинов
- Редактирование позиций интернет-магазинов
- Создание и изменение разделов
- Актуализация цен
- Заполнение таблиц
- Перенос информации
- Рерайт
- Копирайт
- Редактура
- Транскрибация