Редактор, журналист, копирайтер

Опыт работы в банковском PR, внутренних коммуникациях, разработке концепции изданий, редактировании журналов, написании статей, интервьюировании.

Окончила филологический факультет по специальности "Журналистика".

2010-2013 гг. - Специалист Отдела корпоративных отношений и PR, Альфа-Банк (Украина)

2013-2014 гг. - Главный редактор журнала о банковских технологиях BANK ONLINE

2014 гг. - Менеджер по связям с общественностью, Банк Кредит Днепр (Украина)

2014 г. - до настоящего времени - журналист интернет-издания Rebanking.ru

"Коронная" тематика: банкинг, технологии, IT, финансы, клиентский опыт