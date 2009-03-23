Специализация: карикатуры, комиксы, иллюстрации, коллажи и прикольные поздравления. Можно и в стихах.
Портфолио
- Кризиса нет254 просмотра
- Пугачева и Галкин231 просмотр
- Пугачева , Галкин, Киркоров327 просмотров
- Киркоров241 просмотр
- Галкин210 просмотров
- Пугачева195 просмотров
- Звезды эстрады: Пугачева, Галкин, Киркоров253 просмотра
- Карикатура "Братья по несчастью"242 просмотра
- Иллюстрация "На посошок"729 просмотров
- Иллюстрация "В закормах родины порядок"222 просмотра
- Иллюстрация к детской сказке218 просмотров
- Карикатура "Microsoft и пираты"1112 просмотров