estidea

Игорь Писаренко estidea

 
50 летУкраина/Донецк
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Специализация: карикатуры, комиксы, иллюстрации, коллажи и прикольные поздравления. Можно и в стихах.

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