estis1986

Анастасия estis1986

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Личные качества: 

аналитическое мышление, умение быстро ориентироваться в сложившейся ситуации и

самостоятельно принимать решения, быстрая обучаемость, ответственность,

целеустремленность, настойчивость и стремление к профессиональному росту.

Профессиональные навыки : 

Грамотные, читабельные тексты без ошибок. Пишу самостоятельно, для чтения

людьми.

Аккуратная фаршировка текста ключевыми словами (по желанию заказчика).

Внимательное отношение к заказу, быстрое устранение недочетов.

Высшее филологическое образование