Личные качества:
аналитическое мышление, умение быстро ориентироваться в сложившейся ситуации и
самостоятельно принимать решения, быстрая обучаемость, ответственность,
целеустремленность, настойчивость и стремление к профессиональному росту.
Профессиональные навыки :
Грамотные, читабельные тексты без ошибок. Пишу самостоятельно, для чтения
людьми.
Аккуратная фаршировка текста ключевыми словами (по желанию заказчика).
Внимательное отношение к заказу, быстрое устранение недочетов.
Высшее филологическое образование