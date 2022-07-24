Кратко о главном
Здравствуйте, друзья!
Искали быстрого веб дизайнера? Вы его нашли!
Обо мне:
Мне зовут Дамир. Мне 18 лет. Работаю в Figma. Хоть и в веб-дизайне я недолго, но могу гарантировать вам качество своих услуг. Вам нужен дизайн-мне нужны отзывы.
Обговорю с вами все до мельчайших подробностей, выслушаю вас и сделаю все четко!
- Предоставлю вам дизайн сайта которого пожелаете;
- Сделаю все в срок;
- В ходе выполнения буду согласовывать с вами ход выполнения работы;
- Небольшая стоимость, зато качественно и красиво! Можете посмотреть мое портфолио :-)
Обращайтесь! Буду рад с вами работать!
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