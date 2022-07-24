Кратко о главном

Здравствуйте, друзья!

Искали быстрого веб дизайнера? Вы его нашли!

Обо мне:

Мне зовут Дамир. Мне 18 лет. Работаю в Figma. Хоть и в веб-дизайне я недолго, но могу гарантировать вам качество своих услуг. Вам нужен дизайн-мне нужны отзывы.

Обговорю с вами все до мельчайших подробностей, выслушаю вас и сделаю все четко!

- Предоставлю вам дизайн сайта которого пожелаете;

- Сделаю все в срок;

- В ходе выполнения буду согласовывать с вами ход выполнения работы;

- Небольшая стоимость, зато качественно и красиво! Можете посмотреть мое портфолио :-)

Обращайтесь! Буду рад с вами работать!