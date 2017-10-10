estoniancompany

Мы занимаемся поиском пиратского контента (сам поиск работает через a-parser, а управляется все из платформы на codeignater framework 3 на php) и нам срочно нужен специалист который выполнит следующие задачи: - поиск сейчас работает, но ссылки ...
Александр Гончаренко estoniancompanyestoniancompany
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Приветствую! [b]Срочно нужен специалист[/b] (единственный и/или дополнительный) для разработки новых функций, автоматизации и поддержания онлайн платформы, которая сканирует Google выдачу согласно ключевых слов и фильтров. Часть платформы работает с помощью A-Parser ([url=https://a-parser.com/]a-parser.com[/url]), знание его работы будет + Задачи: 1) ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Приветствую уважаемые разработчики, Наша компания ищет разработчика или команду для выполнения технической части разработки технологии цифрового отпечатка для издательской индустрии. Эта технология будет внедрена в нашу платформу и будет использоваться для сканирования пиратского контента эл. кинг ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Задача осуществлять сбори нформации (парсинг) с 3-х сайтов в месяц согласно 2-х таблиц, пример № 1 таблицы: [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y6xKODlsiTblKhIsMNb3okqezIG-hN1716yMOjrv6t8/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y6xKODlsiTblKhIsMNb3okqezIG-hN1716yMOjrv6t8/edit?usp=sharing[/url] Таблица №2 которую необходимо заполнять по соответствующим столбцам, заполняем исключительно только те данные которые есть на странице: [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y6xKODlsiTblKhIsMNb3okqezIG-hN1716yMOjrv6t8/edit#gid=1916558174]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y6xKODlsiTblKhIsMNb3okqezIG-hN1716yMOjrv6t8/edit#gid=1916558174[/url] Программы в которых выполняется задание ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт6 лет назад