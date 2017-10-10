estoniancompany

Александр Гончаренко estoniancompany

 
33 годаЭстония/Таллинн
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Специалист A-parser и Codeignater Framework 3/php

    Мы занимаемся поиском пиратского контента (сам поиск работает через a-parser, а управляется все из платформы на codeignater framework 3 на php) и нам срочно нужен специалист который выполнит следующие задачи: - поиск сейчас работает, но ссылки ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавление новых функций в платформу на Codeignater Framework 3 на php

    Приветствую! [b]Срочно нужен специалист[/b] (единственный и/или дополнительный) для разработки новых функций, автоматизации и поддержания онлайн платформы, которая сканирует Google выдачу согласно ключевых слов и фильтров. Часть платформы работает с помощью A-Parser ([url=https://a-parser.com/]a-parser.com[/url]), знание его работы будет + Задачи: 1) ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка технологии цифрового отпечатка для поиска контента

    Приветствую уважаемые разработчики, Наша компания ищет разработчика или команду для выполнения технической части разработки технологии цифрового отпечатка для издательской индустрии. Эта технология будет внедрена в нашу платформу и будет использоваться для сканирования пиратского контента эл. кинг ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсинг веб сайтов согласно заданных условий

    Задача осуществлять сбори нформации (парсинг) с 3-х сайтов в месяц согласно 2-х таблиц, пример № 1 таблицы: [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y6xKODlsiTblKhIsMNb3okqezIG-hN1716yMOjrv6t8/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y6xKODlsiTblKhIsMNb3okqezIG-hN1716yMOjrv6t8/edit?usp=sharing[/url] Таблица №2 которую необходимо заполнять по соответствующим столбцам, заполняем исключительно только те данные которые есть на странице: [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y6xKODlsiTblKhIsMNb3okqezIG-hN1716yMOjrv6t8/edit#gid=1916558174]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y6xKODlsiTblKhIsMNb3okqezIG-hN1716yMOjrv6t8/edit#gid=1916558174[/url]   Программы в которых выполняется задание ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад