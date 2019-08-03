estrelkin0906

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Какие услуги Вы можете заказать?

Профессиональная настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Ads, Автотаргетинг, Ретаргетинг. Генерация трафика на сайт.

Опыт настройки рекламных компаний более 5 лет.

В следствии знаний лидогенерации, полностью владею программирование начального уровня.

Создание одностраничных сайтов на CMS Wordpress, Верстка, Интеграция внешних сервисов с сайтом, Написание продающего контента для сайтов.

Создам для Вас работающую систему по привлечению горячих клиентов!