esvorontsov

Программист Delphi

Создам любую программу по вашему заданию в приемлемые сроки по сдельной цене.

Наиболее компетентен в области клиент-серверных приложений на основе СУБД Firebird, что не исключает возможности создания принципиально других приложений. Будут интересны проекты в любых других непохожих областях.

Опыт разработки функциональных надежных и простых в использовании программ - более 7 лет.

Научная степень магистра в сфере автоматизации процессов и производств, квалификационная работа посвящена разработке математических методов синтеза технических систем автоматического управления.

Ответственен, держу слово, выполняю работу качественно. Буду рад взаимовыгодному сотрудничеству.