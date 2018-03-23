Оказываю услуги по продвижению в социальных сетях: ВКонтакте, Instagram, Facebook, Одноклассники. Перечень услуг (ниже подробнее):
- создание и оформление сообщества (аккаунта);
- легальная рассылка в соц. сетях;
- ведение сообщества для бизнеса;
- реклама в соц. сетях (таргет, контекст в зависимости от соц. сети).
Цены снижены в 2 раза для наработки отзывов. Обращайтесь.
Что я сделаю для вашего проекта в рамках услуги «Создание и оформление
сообщества»?
- создам сообщество;
- подберу названия для высоких позиций в поиске (при необходимости);
- сделаю узнаваемое оформление обложки вашего сообщества;
- сделаю шаблон узнаваемого оформления постов вашего сообщества;
- опубликую первые 5 постов.
Цена: 2 500 руб. (обычно 5 000 руб.)
Что я сделаю для вашего проекта в рамках услуги «Легальная рассылка в соц. сетях»? Сделаю воронку продаж в соц. сетях. Потенциальные клиенты будут получать сообщения от вашего сообщества,
подписавшись предварительно на них:
- создам бесплатность или использую вашу;
- создам пост для подписки на рассылку;
- напишу от 2 до 5 автоматически отсылаемых сообщения после подписки на рассылку.
Цена: 2 500 руб. (обычно 5 000 руб.)
Что я сделаю для вашего проекта в рамках услуги «Ведение сообщества для
бизнеса»?
- изучу целевую аудиторию компании и ее конкурентов (затем регулярный
мониторинг конкурентов);
- буду публиковать контент, направленный на увеличение доверия и продаж,
от 3 до 7 раз в неделю;
- буду вести легальную рассылку анонсов новых постов группы 1-2 раза в неделю (при предварительном заказе услуги «Легальная рассылка в соц. сетях» или созданной до меня рассылки);
- буду удалять СПАМ раз в день;
- буду проводить конкурсы 1-2 раза в месяц (при необходимости);
- сделаю аналитику и предоставлю отчетность.
Цена: 5 000 руб. (обычно 10 000 руб.) в месяц.
Что я сделаю для вашего проекта в рамках услуги «Реклама»?
- изучу целевую аудиторию компаниии ее конкурентов;
- настрою рекламу в одной из Facebook, Вконтакте, Instagram, MyTarget
(Одноклассники) и другие. Виды:
=> для привлечения целевой аудитории в ваше сообщество;
=> для привлечения целевой аудитории на ваш сайт.
- сделаю аналитику и предоставлю отчетность.
Цена: 5 000 руб. (обычно 10 000 руб.)
Внимание:
- цена указана за работу в одной соц. сети, каждая соц. сеть оплачивается отдельно;
- бюджет на рекламу оплачивается отдельно напрямую в личный кабинет соц. сети.
Что вы получите, заказав SMM продвижение у меня?
- увеличение участников сообщества (потенциальных потребителей);
- увеличение продаж за счёт привлечения новых клиентов и взаимодействия с существующими;
- формирование позитивного образа бренда, доверия потребителей.
Заказывайте. Цены снижены в 2 раза для наработки отзывов.