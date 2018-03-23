Оказываю услуги по продвижению в социальных сетях: ВКонтакте, Instagram, Facebook, Одноклассники.

Оказываю услуги по продвижению в социальных сетях: ВКонтакте, Instagram, Facebook, Одноклассники. Перечень услуг (ниже подробнее):

- создание и оформление сообщества (аккаунта);

- легальная рассылка в соц. сетях;

- ведение сообщества для бизнеса;

- реклама в соц. сетях (таргет, контекст в зависимости от соц. сети).

Цены снижены в 2 раза для наработки отзывов. Обращайтесь.

Что я сделаю для вашего проекта в рамках услуги «Создание и оформление

сообщества»?

- создам сообщество;

- подберу названия для высоких позиций в поиске (при необходимости);

- сделаю узнаваемое оформление обложки вашего сообщества;

- сделаю шаблон узнаваемого оформления постов вашего сообщества;

- опубликую первые 5 постов.

Цена: 2 500 руб. (обычно 5 000 руб.)

Что я сделаю для вашего проекта в рамках услуги «Легальная рассылка в соц. сетях»? Сделаю воронку продаж в соц. сетях. Потенциальные клиенты будут получать сообщения от вашего сообщества,

подписавшись предварительно на них:

- создам бесплатность или использую вашу;

- создам пост для подписки на рассылку;

- напишу от 2 до 5 автоматически отсылаемых сообщения после подписки на рассылку.

Цена: 2 500 руб. (обычно 5 000 руб.)

Что я сделаю для вашего проекта в рамках услуги «Ведение сообщества для

бизнеса»?

- изучу целевую аудиторию компании и ее конкурентов (затем регулярный

мониторинг конкурентов);

- буду публиковать контент, направленный на увеличение доверия и продаж,

от 3 до 7 раз в неделю;

- буду вести легальную рассылку анонсов новых постов группы 1-2 раза в неделю (при предварительном заказе услуги «Легальная рассылка в соц. сетях» или созданной до меня рассылки);

- буду удалять СПАМ раз в день;

- буду проводить конкурсы 1-2 раза в месяц (при необходимости);

- сделаю аналитику и предоставлю отчетность.

Цена: 5 000 руб. (обычно 10 000 руб.) в месяц.

Что я сделаю для вашего проекта в рамках услуги «Реклама»?

- изучу целевую аудиторию компаниии ее конкурентов;

- настрою рекламу в одной из Facebook, Вконтакте, Instagram, MyTarget

(Одноклассники) и другие. Виды:

=> для привлечения целевой аудитории в ваше сообщество;

=> для привлечения целевой аудитории на ваш сайт.

- сделаю аналитику и предоставлю отчетность.

Цена: 5 000 руб. (обычно 10 000 руб.)

Внимание:

- цена указана за работу в одной соц. сети, каждая соц. сеть оплачивается отдельно;

- бюджет на рекламу оплачивается отдельно напрямую в личный кабинет соц. сети.

Что вы получите, заказав SMM продвижение у меня?

- увеличение участников сообщества (потенциальных потребителей);

- увеличение продаж за счёт привлечения новых клиентов и взаимодействия с существующими;

- формирование позитивного образа бренда, доверия потребителей.

Заказывайте. Цены снижены в 2 раза для наработки отзывов.