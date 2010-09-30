ОАО «Эталон» занимается производством высокотехнологичного оборудования для различных сфер применения. Гидравлическое оборудование (трубогибы, домкраты, опрессовщики гидравлических систем, трубогибочные станки) - все это изготавливается в нашей компании.

Благодаря современному оборудованию, обеспечивается надежная работа всего выпускаемого оборудования в процессе всего периода эксплуатации. При этом цены на порядок ниже наших конкурентов. Все оборудование сертифицировано в соответствие с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001:2008. Ждем вас в нашей компании!