ПОРТФОЛИО: http://weblancer.net/users/j3d1/portfolio/
(юзер тоже мой, только заблокированный за неуплату комиссии)
mail: [email protected]
icq: 8370005
Проф портрет
Проф. призвание:
C\C++ C# программист, разработчик
Личные качества:
аналитический склад ума,
творческий подход к разработке…
Проф. навыки:
ASM C\C++ .NET C# vb PHP Win32 SQL ATMEL Linux\Windows …
— генератор логики
— автоматические системы управления
— много поточные
— сетевые( sockets, client — server, etc. )
— файловые системы
— само распаковывающиеся архивы
— печать
— 2D\3D графика
— веб ориентированные( парсеры и т.д.)
— не стандартные GUI
— внедрения кода в чужое приложение
— шифрование
— логеры
— парсеры
— сервисы
и т.д…
Все сроки и цены предварительно обговариваются, оплата по факту выполнения.