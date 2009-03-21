ПОРТФОЛИО: http://weblancer.net/users/j3d1/portfolio/

(юзер тоже мой, только заблокированный за неуплату комиссии)

mail: [email protected]

icq: 8370005

Проф портрет

Проф. призвание:

C\C++ C# программист, разработчик

Личные качества:

аналитический склад ума,

творческий подход к разработке…

Проф. навыки:

ASM C\C++ .NET C# vb PHP Win32 SQL ATMEL Linux\Windows …

— генератор логики

— автоматические системы управления

— много поточные

— сетевые( sockets, client — server, etc. )

— файловые системы

— само распаковывающиеся архивы

— печать

— 2D\3D графика

— веб ориентированные( парсеры и т.д.)

— не стандартные GUI

— внедрения кода в чужое приложение

— шифрование

— логеры

— парсеры

— сервисы

и т.д…

Все сроки и цены предварительно обговариваются, оплата по факту выполнения.