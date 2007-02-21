etelegence

Нужно смоделировать, размапить и затекстурировать такую штуку в разрезе: http://projects.weltra.net/Antony/mztg_P80.gif тут она есть в центре под номером 8 (синяя коробка с тремя золотниками, каналами и пружинами): http://projects.weltra.net/Antony/mztg_belarus.jpg это распределитель гидравлической системы. Супер точность не требуется, на основе этой модели будут ...
Ukraine E-telegence etelegenceetelegence
E-telegence Ukraine специализируется на разработке широкого ряда бизнес решений для Интернет. За время существования наша компания выполнила более двадцати успешных проектов, которые по сей день приносят прибыль своим владельцам.
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- 3D-графика12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Проект Сайт компании занимающейся продажей, установкой и обслуживанием хлебопекарного оборудования в Украине. Пример -tekhexpo.com. Сайт будет иметь похожую структуру. Дизайн должен быть на таком же уровне (или лучше) Конечный формат: psd-шаблон Нужен профессиональный дизайнер с перспективой дальнейшего сотрудничества. ...Дизайн сайтов67 заявокЗакрыт17 лет назад