eternavsky

Евгений eternavsky

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать векторный логотип на основе лого из PSD

    Есть логотип в формате PSD, нужно сделать его в векторном формате, чтобы он был пригоден для использования в полиграфии (для визиток, плакатов и пр.). Лого прикреплен к проекту. От вас - цена и сроки.

    Логотипы и Знаки47 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка сплеш-страницы для сайта знакомств

    Требуется сделать верстку стартовой страницы для сайта знакомств (см. аттач). Интерактивность на странице: чтобы нажать на старую или новую версию, посетитель сначала должен нажать на "Да" и подтвердить таким образом что ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Web-система регистраций на экскурсии (PHP)

    Требуется разработать web-систему, позволяющую проводить запись на экскурсии для образовательных учреждений. Описание системы. Администратор создает экскурсии для образовательных учреждений (ОУ). Представитель ОУ заходит на сайт, выбирает экскурсию и записывается на определенную ...

    JavaScriptPHP
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка сайта знакомств на InstantCMS (PHP)

    Требуется программист PHP для доработки сайта знакомств на InstantCMS. Порядок работы: - присылаю вам список задач на оценку - после согласования сроков и бюджета плачу аванс, приступаете - после ...

    CSSjQueryPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка главной страницы городского портала

    Требуется сделать верстку главной страницы городского портала (см. аттач). Верстка должна быть div'ами, валидная, кроссбраузерная: IE7+, Opera 9+, FF3+, Chrome, Safari. Буду проверять во всех браузерах! Опыт работы обязателен. ...

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Sagaida
Тест 
32 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-2)
$16
10 баллов
12 лет назад
Верстка сплеш-страницы для сайта знакомств
Четко и ясно поставлена задача. Всегда на связи, быстрая оплата, приятное общение. Рекомендую!
Светлана выполнила для меня верстку входной страницы для сайта знакомств. Работой доволен, спасибо!
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