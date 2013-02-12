eternavsky

Есть логотип в формате PSD, нужно сделать его в векторном формате, чтобы он был пригоден для использования в полиграфии (для визиток, плакатов и пр.). Лого прикреплен к проекту. От вас - цена и сроки.
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Требуется разработать web-систему, позволяющую проводить запись на экскурсии для образовательных учреждений. Описание системы. Администратор создает экскурсии для образовательных учреждений (ОУ). Представитель ОУ заходит на сайт, выбирает экскурсию и записывается на определенную ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется программист PHP для доработки сайта знакомств на InstantCMS. Порядок работы: - присылаю вам список задач на оценку - после согласования сроков и бюджета плачу аванс, приступаете - после ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Требуется сделать верстку главной страницы городского портала (см. аттач). Верстка должна быть div'ами, валидная, кроссбраузерная: IE7+, Opera 9+, FF3+, Chrome, Safari. Буду проверять во всех браузерах! Опыт работы обязателен. ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт12 лет назад