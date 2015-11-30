eternityinair

Ведущий инженер-проектировщик ОВиК

-Выполнение чертежей в AutoCAD любой сложности. Выполняю чертежи в Autocad со скан-копий, чертежи деталей, инженерных систем, архитектурно-строительные чертежи (поэтажные планы,

разрезы, фасады и т.д.);- Проекты раздела ОВиК (Отопление, вентиляция и кондиционирование) и ДУ (Дымоудаление)стадии «П», «РП».- Уверенный пользователь ПК(CRM, 1С 8.2, пакет MS Office, AutoCAD2016, Allklima

3000);- Опыт работы с промышленными игражданскими объектами, высотными зданиями, торгово-развлекательными и офисными

центрами, Дата-центрами;- Выполнения проектнойдокументации согласно нормативным документам, техническим условиям, заданиям на

проектирование;- Разработкапредпроектных предложений, составление спецификаций, технико-коммерческих, и

тендерных предложений. - Наличие успешно выполненныхличных проектов;-Сертификат "Системы кондиционирования Emerson Network Power".