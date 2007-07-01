Программист зарекомендовавший себя работой исполняющей бизнес нужды организаций:

* Схема базы данных для ООО АвтоСпецЦентр (Access), объеденившая несколько различных БД, что позволило директорскому составу принимать более целесообразные решения.

* Система учёта расписаний для ВФ МЭИ. Значительно упрощает работу отдела кадров и бухгалтерии в расчёте выплат кафедрам и преподавателям за отработаные часы.

==Цель==

Получить работу как программист.

==Образование и исследования==

* BSc (степень бакалавра), Инженер Программист, 1st Hounours (на отлично) от Kingston University, London.

Выбранные модули на последнем курсе были Продвинутые Системы Баз Данных, Менеджмент П.О. Проектов, Качество П.О., Фундаментальные Алгоритмы, Продвинутое Java Программирование, Интернет Безопасность.

Дата получения: 2007-07

* Незаконченная докторская диссертация на тему «Анонимный XML» от Kingston University.

Затронутые темы включали: формат XML для передачи и для хранения данных, информационные технологии нуждающиеся в анонимности, этические проблемы анонимности и её отсутсвтвия.

Сейчас тезис первого года1 будет перерассматриваться на MSc by Research (степень магистра по исследованиям), первоначально этот тезис был подан как доказательство прогресса в исследованиях и был принят как таковой.

Сертификат об окончании курса лекций об обучении и преподавании в высших учебных заведениях от Kingston University, London.

Курс состоял из посещения лекций на темы как заинтересовать студентов, как подавать информацию, чтобы она легче усваивалась, что делать в неординальных ситуациях, и так-же из практической части, где нужно было самостоятельно подготовить и прочитать лекцию.

Дата получения: 2009-02

==Навыки==

Знание языков: Java, JavaScript, SQL, PHP, C++, HTML, XML, Regex, Bash script, и других.

Возможность быстро учиться новым языкам и технологиям.

Умение находить, понимать, и излагать информацию из разных источников и самостоятельно.

Владение английским языком как на разговорном, так и на техническом уровне.

Способность работать с людьми разных уровней, навыков, и возможностей.

Знание операционной системы GNU/Linux.

==Опыт работы==

2010-09 - Ведущий программист (ВФ МЭИ)

Работа в имплементации электронного документо-оборота. Дизайн и имплементация системы рассписания для кафедр университета и учёта часов для отдела кадров и бухгалтерии.

2008-03 - 2009-05 - Помощник по лекциям в университете (Kingston University)

Помощь преподавателю в проведении лекций, помощь студентам с практическими заданиями, помощь с проверкой заданий (Design Workshop, Advanced Java).

2007-02 - 2007-05 - Помощник по семинарам в университете (Kingston University)

Помощь студентам во время семинаров с практической частью (Design Workshop).

2005-09 - 2006-05 - Инженер программист (Third Direction Records)

Создание сайта для продажи музыки (Java Servlet). Исследование возможного использования различных технологий для превлечения исполнителей и покупателей.

2004-09 - 2005-05 - Помощник по семинарам в университете (Kingston University)

Помощь студентам во время семинаров с практической частью (Programming Essentials).

2000-02 - 2003-08 - Инжинер программист (ООО АвтоСпецЦентр - Ауди Центр Таганка)

Создание схемы базы данных (MS Access), создание бизнес приложений (VB), тех-поддержка.

==Проекты свободного п.о.==

freekiwiki (Java)

ImageFooter (PHP)

theoracomment, ripsubs (bash script)

freenet (adding FIN support) (Java)

ffmpeg (adding '-pixelaspect' support) (C++)

==Иная интретнет деятельность==

Подкаст (запись и редактирование звука, редактирование HTML, немного графического дизайна)

Форум (администрация форума, оптимизация для поисковиков)

Вики (оптимизация для поисковиков, администрация сайта)

==Проведённые отдельные лекции и семинары==

2005 - Анонимность в сети Интернет (семинар)

2006-02 - Сексизм в информационных сообществах (семинар)

2006-06 - Оборона в свободном обществе (лекция и семинар)

2008-02 - Как создать подкаст (интернет лекция)

2008-10 - «Бог и Государство» Михаила Бакунина (семинар)

2006, 2007-04, 2009-02 - Анонимность в сети Интернет (лекция)

2009-06 - «Бедные Люди» Фёдора Достоевского (семинар)