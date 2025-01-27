Разработка сайтов и мобильных приложений

Преимущества

Проработка до мелочей, творческий подход к решению проблем, импровизация, создание контента буквально из ничего.



Кейсы

Сайты под ключ: Лэндинг, Интернет-магазин, Онлайн-каталог

Контентное наполнение сайта, доработки и поддержка

Комплексная SEO оптимизация доя поисковых систем

Мобильные приложения ( iOS / Android )

Разработка Telegram-ботов



Языки

JavaScript (ECMAScript 6+), TypeScript, PHP, HTML, CSS (SCSS)



Фреймворки

Vue 3, Ionic 8, React Native, Expo

Bootstrap 5, TailwindCSS



CMS

WordPress, Joomla, Shop-Script



Контактные данные:

Телефон - +77001001570

Telegram - @cryingdaemon

Электропочта - [email protected]