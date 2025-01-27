Разработка сайтов и мобильных приложений
Преимущества
Проработка до мелочей, творческий подход к решению проблем, импровизация, создание контента буквально из ничего.
Кейсы
Сайты под ключ: Лэндинг, Интернет-магазин, Онлайн-каталог
Контентное наполнение сайта, доработки и поддержка
Комплексная SEO оптимизация доя поисковых систем
Мобильные приложения ( iOS / Android )
Разработка Telegram-ботов
Языки
JavaScript (ECMAScript 6+), TypeScript, PHP, HTML, CSS (SCSS)
Фреймворки
Vue 3, Ionic 8, React Native, Expo
Bootstrap 5, TailwindCSS
CMS
WordPress, Joomla, Shop-Script
Контактные данные:
Телефон - +77001001570
Telegram - @cryingdaemon
Электропочта - [email protected]