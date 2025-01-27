ethicist

Глеб Серов ethicist

 
26 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Разработка сайтов и мобильных приложений

Преимущества
Проработка до мелочей, творческий подход к решению проблем, импровизация, создание контента буквально из ничего.

Кейсы
Сайты под ключ: Лэндинг, Интернет-магазин, Онлайн-каталог
Контентное наполнение сайта, доработки и поддержка
Комплексная SEO оптимизация доя поисковых систем
Мобильные приложения ( iOS / Android )
Разработка Telegram-ботов

Языки
JavaScript (ECMAScript 6+), TypeScript, PHP, HTML, CSS (SCSS)

Фреймворки
Vue 3, Ionic 8, React Native, Expo
Bootstrap 5, TailwindCSS

CMS
WordPress, Joomla, Shop-Script

Контактные данные:

Телефон - +77001001570

Telegram - @cryingdaemon

Электропочта - [email protected]