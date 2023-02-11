3D моделлер

Год занимаюсь 3D моделированием. Упор на GameDev — LowPoly модели. По большей части делал на заказ модели зданий для жанра RTS. Был опыт создания модульных моделей LowPoly зданий (+ UV развёртка, текстурные атласы под эти модули).

Все модели делаю в Blender. Текстуры рисую самостоятельно, используя Substance Painter и Photoshop.

Быстро обучаюсь и адаптируюсь в соответствии с требованиями по ТЗ. Сами модели создавал на основе концепт-артов и других изображений, которые предоставлял заказчик.

Помимо этого, имел небольшой опыт работы с персонажами (Скульптинг женских тел с нуля, развертка с текстурированием, риггинг, блендшейпы и чуть-чуть работа с анимациями в Cascauder). Изначально ради этого и осваивал 3D, и осваиваю это направление в свободное от других проектов время.

Всегда готов научиться и освоить что-то для себя новое.

Примеры работ: https://etoborder.artstation.com/

Лучше всего связаться со мной через VK: https://vk.com/eternal_border

Или Discord: Border of Life and Death#1624

Там отвечаю довольно быстро.