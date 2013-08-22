веб-дизайнер
Занимаюсь веб-дизайном 5ый год, а так же параллельно верстаю, немного программирую.
В дизайне предпочитаю стиль минимализм. Так же занимаюсь полиграфией.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Мотивация168 просмотров
- Дизайн для сервиса накрутки ВК295 просмотров
- Визитка ВКонтакте1076 просмотров
- MP3 плеер, концепт219 просмотров
- Плакат против наркомании299 просмотров
- Дизайн для сайта автомобильного салона541 просмотр
- Логотип для молодежного центра "Заман"319 просмотров
- Дизайн для сайта-анонимайзера501 просмотр
- Дизайн для мини-блога.446 просмотров
- Дизайн для сервиса раскрутки сайтов379 просмотров
- Иконки групп для игрового портала221 просмотр
- Логотип weol326 просмотров