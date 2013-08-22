etopomne

Котов Кирилл etopomne

 
30 летРоссия/Набережные Челны
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
веб-дизайнер

Занимаюсь веб-дизайном 5ый год, а так же параллельно верстаю, немного программирую.

В дизайне предпочитаю стиль минимализм. Так же занимаюсь полиграфией.

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