Уважаемые заказчики, предлагаю вам ознакомиться с моим резюме.
* Возраст: 30 лет.
* Образование: Красноярский государственный педагогический университет, учитель русского языка, литературы и английского языка, специальность "Филология (русский язык, литература, английский язык)".
* Опыт в журналистике
С 2008 года внештатный журналист журнала "Деловой квартал. Красноярск" (отдел рекламы)
- опыт проведения интервью
- написание рекламных статей
- статьи на деловую тематику
С 2009 года написание контента для сайтов, статей.
Могу написать статью практически на любую тему (уже писала о банках, ПИФах, сотовых операторах, мебельных компаниях, типографии, бизнес-инкубаторе, строительных компаниях, складском комплексе, воспитании детей и многом другом). Часть работ представлена в портфолио.
* Услуги
- контент для сайтов
- статьи "с нуля"
- статьи по вашим материалам
- доработка статей
- обработка материалов (систематизация, сортировка и т.д.)
* Важные для работы навыки
- грамотность
- пунктуальность
- ответственность
- большое внимание к деталям
* Примечание: не пишу ничего хорошего о табаке и алкоголе.
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