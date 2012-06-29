Уважаемые заказчики, предлагаю вам ознакомиться с моим резюме.

* Возраст: 30 лет.

* Образование: Красноярский государственный педагогический университет, учитель русского языка, литературы и английского языка, специальность "Филология (русский язык, литература, английский язык)".

* Опыт в журналистике

С 2008 года внештатный журналист журнала "Деловой квартал. Красноярск" (отдел рекламы)

- опыт проведения интервью

- написание рекламных статей

- статьи на деловую тематику

С 2009 года написание контента для сайтов, статей.

Могу написать статью практически на любую тему (уже писала о банках, ПИФах, сотовых операторах, мебельных компаниях, типографии, бизнес-инкубаторе, строительных компаниях, складском комплексе, воспитании детей и многом другом). Часть работ представлена в портфолио.

* Услуги

- контент для сайтов

- статьи "с нуля"

- статьи по вашим материалам

- доработка статей

- обработка материалов (систематизация, сортировка и т.д.)

* Важные для работы навыки

- грамотность

- пунктуальность

- ответственность

- большое внимание к деталям

* Примечание: не пишу ничего хорошего о табаке и алкоголе.