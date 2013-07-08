Есть многоуровневое меню на foundation 5. Но при открытии меню списки с под категориями вылазят за пределы экрана. Нужно поправить код. Вот сайт на котором нужно поправить [url=https://empiremam.com/]https://empiremam.com/[/url]
- HTML-верстканет заявокЗакрыт6 лет назад
нужно сделать форму добавления элементов как на скрине и вывести эти свойства инфоблока в детальной.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать логотип яркий и красочный для женского сайта empiremam.com . Жду предложений и примеры работ. размер лого 200*100 px.Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $800
Добрый день. Меня интересует создание продуманного дизайна для женского сайта на тему беременность. верстка его и натяжка на редакцию битрикс-эксперт. Сайт будет представлять из себя информационный портал для мам с элементами соцсети. Дизайн желательно адаптивный.HTML-верстка12 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать красивый тематический, яркий , бросающийся в глаза фавикон для женского сайта. Сайт покажу по запросу. Пишите цену и срокиИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно переделать и сверстать главную страницу сайта, только главную! Сделать более удобной в портальном и социальном духе. Сайт резиновый. шапку и меню не трогаем только все что ниже. поделать различные симпатичные блоки для вывода разделов тестов и т.д. ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
Меня интересует создание одного женского теста назавем его так. Пример работы его можно посмотреть на сайте http://www.stranamam.ru/ доступ tugsherse 654321 Слева после авторизации есть такая функция как Базальная температура http://www.stranamam.ru/bt/my/ нужно сделать в таком же духе по функционалу и возможностям.Также привязка к пользователю создавшему ...Закрыт10 лет назад
Нужно сверстать меню из Psd файла. в итоге получить полностью готовый код и папки с файлами для размещения на сайте. сайт покажу по запросу от Вас цена за меню и срокиHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Меня интересует создание одного женского теста назавем его так. Пример работы его можно посмотреть на сайте http://www.stranamam.ru/ доступ tugsherse 654321 Слева после авторизации есть такая функция как Базальная температура http://www.stranamam.ru/bt/my/ нужно сделать в таком же духе по функционалу и возможностям.Также привязка к ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
У меня на сайте есть основное горизонтальное меню, его нужно переделать Сделать в таком духе http://mama.ua/ http://femina.by/ цветовую гамму оставить как есть сейчас у меня. сайт покажу по запросу от Вас цена за меню и срокиHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно сделать 4 теста - расчета ниже примеры http://www.baby.ru/budgetplanning/ http://www.baby.ru/aptechka/ http://www.baby.ru/budgetbaby/ и еще 1 нужно войти в аккаунт вот данные чтобы время не тратить [email protected] 654321 http://www.baby.ru/bazalt/add Размещаться будет на битриксе соцсеть, соответственно там где требуется нужно к пользователю привязать Цену за ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно натянуть сверстанный макет на битрикс. подогнать все компоненты под структуру дизайна. Битрикс уже установлен. Пишите цену и срок Требования к кандидату опыт разработок на CMS БитриксВеб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
Нужно сделать дизайн и верстку для сайта беременных Резиновый/ 3 колонки шапка не должна быть большой. Сайт будет соц сетью портального типа. Сделать нужно главную Внутренние страницы (список разделов) полная новость Цветовая гамма ( женская веселая как женщины любят))Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт11 лет назад
Требования 1 объявление 1 зарегистрированный пользователь реальные (живые) объявления описание уникальное + 1 фотоНаполнение сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно сделать Калькулятор овуляции, пример калькулятора http://webaist.ru/ovulacija/kalkulator.htmlВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать Калькулятор овуляции, разместить его потом нужно будет на 1с-битрикс. пример калькулятора http://webaist.ru/ovulacija/kalkulator.htmlЗакрыт11 лет назад
Нужно перенести сайт с cms DLE 9.5 на 1-с.Битрикс с сохранением всех урлов. т. е должно остаться сайт.ru/ категория/ страница.html ну и отдельно цена за перенос дизайнаСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно сделать модуль Нескольких тарифных планов на сайте. В каждом тарифе создать по 3 страницы с таблицей на 100 человек. в которую добавлять пользователей (также и удалять) через админку в ручную. на каждый тариф сделать своего ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $30
Нужно сделать парсер с сайта http://auto.ria.ua/ и размещать в соответствующие категории на мой сайт.Закрыт11 лет назад
- $30
Нужно с одного сайта, с раздела авто, парсить объявления и размещать на мой сайт, с возможностью выбирать парсить только с фото, парсить без фото.Веб-программирование11 заявокЗакрыт11 лет назад