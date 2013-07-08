etulpan

Алексей Пахомов etulpan

 
47 летУкраина/Донецк
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
And-Re
34 годаШри-Ланка
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Сделать favicon.ico
Все отлично, четкое ТЗ, оплата в срок. Спасибо!
Все отлично сделали
Ответный отзыв
mitsyk
Андрей 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Сверстать меню
Рекомендую работать с заказчиком!
Все было сделано быстро и и качественно, работой доволен, рекомендую.
Ответный отзыв
ulya_art
Юлия 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Сделать горизонтальное меню
Все хорошо. Рекомендую.
Макет нарисовала хорошо, спасибо
Ответный отзыв
lagutin
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Дизайн для автопортала
Отличный заказчик! Алексей предоставил подробное ТЗ, что в последствие привело к положительному результату. А самое главное это вежливое общение и моментальная оплата. Желаю удачи и надеюсь на продолжение сотрудничества.
Все сделал в срок .Нарисовал и сверстал макет качественно.
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