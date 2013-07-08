Меня интересует создание одного женского теста назавем его так. Пример работы его можно посмотреть на сайте http://www.stranamam.ru/ доступ tugsherse 654321 Слева после авторизации есть такая функция как Базальная температура http://www.stranamam.ru/bt/my/ нужно сделать в таком же духе по функционалу и возможностям.Также привязка к пользователю создавшему ...