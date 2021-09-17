eugen_glau

Фронтэнд, сайты под ключ. HTML, CSS, JS, Photoshop

Я специалист в области создания сайтов. Есть опытная команда, которая поможет сделать Вам современный, презентабельный сайт. Работаю на результат. Считаю, что в работе очень важно соблюдение дедлайнов! Поэтому ценю свое и Ваше время

Буду рад сделать Вам кроссбраузерный и адаптивный сайт с использованием современных инструментов и технологий: bootstrap(или без него), HTML, CSS, JS, PHP, БЭМ, Wordpress, MODx, Joomla. Также владею Photoshop, Figma, Sketch и тд.