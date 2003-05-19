eugene1905

Начинающий фрилансер с большим потенциалом

Девушка, 19 лет, Украина. Готова взяться за разную работу. Создание презентации, работа с текстом, анализ, диаграммы, рисунок/иллюстрация… Могу выполнить такие, на подобие, задания. Могу оказать психологическую поддержку, разобрать проблему и попытаться найти разумное решение-выход из ситуации. Шесть лет спорта, неплохо понимаю в грамотности похудения. Также, 8 лет занималась танцами, фортепиано и рисованием, могу помочь решить вопрос в этих сферах. Неоконченное ВО специальность «физ.к-ра и спорт». Креативное мышление, внимательность к мелочам, перфекционизм, грамотность, ответственность и добропорядочность — мои сильные качества.