eugene_butkov

Веб раработчик

Я фронтенд разработчик с опытом фулл стек разработки.

Изначально начал свою карьеру на фрилансе в качестве верстальщика с посадкой на wordpress. Через 1 год погрузился full stack веб разработку и реализовал более десятка коммерческих проектов. На сегодняшний день имею обширный опыт в во всех основных этапах веб разработки, начиная от составления ТЗ, разработки продукта и выгрузки его в сеть.

Также имею опыт коммерческой разработки мобильных приложений на react native.