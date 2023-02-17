Евгений Кушнир eugene_ferraeugene_ferra
23 годаУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Вёрстка, доработка и сопровождение сайтов, работа с WordPress 🔥
Привет, дорогой друг!👋
✍️ Меня зовут Евгений. Я занимаюсь версткой сайтов любой сложности, а также доработкой уже существующих продуктов и посадкой их на WordPress.
Гарантия на верстку: в течение 3‑х дней после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Всегда довожу проект до конца и соблюдаю сроки.
Для постоянных клиентов приятные скидки.
✔️ Умения и навыки:
- HTML5
- CSS3 / SCSS / SASS
- Jquery / Javascript
- CSS3/JS/ jQuery анимация
- Bootstrap 4, Bootstrap 5 (в основном использую только сетку)
- Flex / Grid
- Wordpress
- git
- gulp
- Figma / Photoshop / Zeplin / Avocode
- Методология БЭМ
- Адаптивная и кроссбраузерная верстка
- Оптимизация по Google PageSpeed Insights, соответствие стандартам w3c
- Обслуживание, наполнение, поддержка сайтов
Портфолио
- Главная страница сайта компании MaxProff20 просмотров
- Верстка корпоративного сайта для KAKADU STUDIO26 просмотров
- Одностраничный сайт для фотостудии13 просмотров
- Верстка магазин постельного белья Milatex20 просмотров
- Верстка лендинга магазина по продаже пульсометров18 просмотров