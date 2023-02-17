eugene_ferra

Евгений Кушнир eugene_ferra

 
23 годаУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Вёрстка, доработка и сопровождение сайтов, работа с WordPress 🔥

Привет, дорогой друг!👋

✍️ Меня зовут Евгений. Я занимаюсь версткой сайтов любой сложности, а также доработкой уже существующих продуктов и посадкой их на WordPress.

Гарантия на верстку: в течение 3‑х дней после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Всегда довожу проект до конца и соблюдаю сроки.

Для постоянных клиентов приятные скидки.

✔️ Умения и навыки:

  • HTML5
  • CSS3 / SCSS / SASS
  • Jquery / Javascript
  • CSS3/JS/ jQuery анимация
  • Bootstrap 4, Bootstrap 5 (в основном использую только сетку)
  • Flex / Grid
  • Wordpress
  • git
  • gulp
  • Figma / Photoshop / Zeplin / Avocode
  • Методология БЭМ
  • Адаптивная и кроссбраузерная верстка
  • Оптимизация по Google PageSpeed Insights, соответствие стандартам w3c
  • Обслуживание, наполнение, поддержка сайтов
МОЕ ПОРТФОЛИО: https://eugene-kushnir.com.ua/
JavascriptWordPressВерстка сайтаBootstrapFigmajQuerySCSSSASSGulpPhotoshop