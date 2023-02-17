Вёрстка, доработка и сопровождение сайтов, работа с WordPress 🔥

Привет, дорогой друг!👋

✍️ Меня зовут Евгений. Я занимаюсь версткой сайтов любой сложности, а также доработкой уже существующих продуктов и посадкой их на WordPress.

Гарантия на верстку: в течение 3‑х дней после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Всегда довожу проект до конца и соблюдаю сроки.

Для постоянных клиентов приятные скидки.

✔️ Умения и навыки: