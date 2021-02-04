eugene_geras

Видеомонтаж / Озвучка / Верстка

Добрый день! Меня зовут Женя. Я студент технического вуза, учусь на специальности кибербезопасность. С ранних лет увлекался монтированием роликов, для своего ютуб канала занимался этим) Большой опыт работы в Sony Vegas, Photoshop, Adobe Flash, Premier Pro. Так же обладаю достаточно приятным голосом и неплохой техникой, могу дополнительно заняться озвучкой ( непрофессиональной конечно ). С недавних пор начал изучать web разработки, поэтому в скором времени смогу предложить свои услуги в качестве верстальщика.