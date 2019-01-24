eugene_kor

iOS разработчик нативных приложений

У меня есть хороший опыт разработки нативных iOS-приложений. Были очень удачные проекты, некоторые из них очень большие. Работал в проектах для E-commerce, телемедицины, социальных сетей, с датчиками iBeacon и проч.

Люблю и умею правильно и хорошо решать разные задачи и делать вещи.

Умею общаться с людьми. Умею правильно ставить вопросы и обсуждать проблемы.

Умею делать декомпозицию задач, находить разные подходы к решению и давать точные оценки.

У меня есть все необходимый девайсы для разработки и тестирования.