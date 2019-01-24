eugene_kor

iOS разработчик нативных приложений
У меня есть хороший опыт разработки нативных iOS-приложений. Были очень удачные проекты, некоторые из них очень большие. Работал в проектах для E-commerce, телемедицины, социальных сетей, с датчиками iBeacon и проч.
Люблю и умею правильно и хорошо решать разные задачи и делать вещи.
Умею общаться с людьми. Умею правильно ставить вопросы и обсуждать проблемы.
Умею делать декомпозицию задач, находить разные подходы к решению и давать точные оценки.
У меня есть все необходимый девайсы для разработки и тестирования.
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