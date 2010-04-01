письменный перевод с английского языка

Образование

Основное

2005 — Оренбургский Государственный Педагогический Университет,

иностранных языков, преподаватель

Повышение квалификации/курсы

2008 — Основные механизмы платформы "1С:Предприятие 8.1", НОУ "1С-

Образование", Свидетельство

Профессиональный опыт

07.2012 – 01.2013, ООО «Сертиф Групп» (Москва, sertif-grupp.ru) —

Сертификация продукции/пожарная безопасность

Специалист по сертификации/переводчик

Активный поиск клиентов, переговоры с первыми лицами иностранных компаний, согласование условий работы, подготовка первичной и отчетной документации, письменный перевод документации

03.2012 – 06.2012, ООО "АСТЭЛ" (Москва, astele.ru) —

Информационные технологии/системная интеграция

Старший менеджер по работе с клиентами/продажам

Продажа ПП 1С, организация сопровождения ПП 1С, работа с

документами, активное общение с текущими и потенциальными клиентами

(телемаркетинг),

11.2011 - 02.2012, ООО "Эр Эс Сервис" (Москва, rss.ru) —

Информационные технологии/системная интеграция

технический специалист

Работа с вендорами компании, проверка и контроль DOA, перевод

документации с/на англ. яз. Рассмотрение гарантийности ремонта.

Активное общение со специалистами сервисных центров (более 250) по

вопросам гарантйности и выявления дефекта оборудования. Проведение

информационных семинаров, участие в переговорах.

05.2011 - 11.2011, ТД "КингФуд" (www.kingfood.ru;

http://www.dobrada.ru) — Продукты питания

логист

Переговоры с транспортными морскими линиями, транспортными

компаниями, сбор и оформление документации на получение грузов от

иностранных партнеров, формирование рабочей документации, решение

рекламационных вопросов, ведение переписки и активное общение на

английском языке.

04.2010 - 01.2011, ОАО "Завод "Водоприбор" (Москва, www.vodopribor.su)

— Тяжелое машиностроение/станкостроение/металлообработка

Инженер по кооперации\переводчик

перевод рабочей документации, выполнение функций переводчика при

устном общении, работа с таможенными органами, оформление

документации на заказ и получение грузов от иностранных партнеров,

организация и проведение переговоров, формирование рабочей

документации, решение технических вопросов с иностранными

партнерами компании.

09.2005 - 12.2009, Московское епархиальное управление (Москва,

www.mepar.ru) — Общественная

деятельность/партии/благотворительность

референт, техническая поддержка

установка, конфигурация и поддержка программного обеспечения,

ремонт, обслуживание модернизация компьютерной техники,

обслуживание принтеров, копировальных аппаратов и т.д.

Опыт работы системным администратором, референтом в Московском

епархиальном управлении, профессиональным фотографом в Московских

епархиальных ведомостях. Профессиональный перевод, преподавание

английского языка.

Рекомендации

ОАО "Завод "Водоприбор"

Никитенко Никита Николаевич, начальник Управления логистики

+79150585271

Московское епархиальное управление

Беломоин Вадим Николаевич, юрист

+79165000873

Дополнительная информация

Гражданство:

Россия

Языки:

Родной язык — Русский

Немецкий, читаю профессиональную литературу

Английский, свободно владею

Ключевые навыки:

- письменный перевод

- преподавание английского языка

- документооборот

- организация и проведение переговоров

- навыки работы в Microsoft Office, Trados, Adobe Photoshop

- наладка и обслуживание аппаратного обеспечения ПК, клиент-

серверной архитектуры баз данных, сетей, средств коммуникации,офисных приложений, оргтехники, платформ Microsoft, Unix

- 1С (7.7, 8.1, 8.2),

- консультирование и поддержка пользователей

- профессиональная фотосъемки в рамках работы специалиста службы

протокола МЕУ

- сертификация продукции в системе Пожарной Безопасности, ГОСТ Р/ТР, ТС ТР, ИСО

- ВЭД