Образование
Основное
2005 — Оренбургский Государственный Педагогический Университет,
иностранных языков, преподаватель
Повышение квалификации/курсы
2008 — Основные механизмы платформы "1С:Предприятие 8.1", НОУ "1С-
Образование", Свидетельство
Профессиональный опыт
07.2012 – 01.2013, ООО «Сертиф Групп» (Москва, sertif-grupp.ru) —
Сертификация продукции/пожарная безопасность
Специалист по сертификации/переводчик
Активный поиск клиентов, переговоры с первыми лицами иностранных компаний, согласование условий работы, подготовка первичной и отчетной документации, письменный перевод документации
03.2012 – 06.2012, ООО "АСТЭЛ" (Москва, astele.ru) —
Информационные технологии/системная интеграция
Старший менеджер по работе с клиентами/продажам
Продажа ПП 1С, организация сопровождения ПП 1С, работа с
документами, активное общение с текущими и потенциальными клиентами
(телемаркетинг),
11.2011 - 02.2012, ООО "Эр Эс Сервис" (Москва, rss.ru) —
Информационные технологии/системная интеграция
технический специалист
Работа с вендорами компании, проверка и контроль DOA, перевод
документации с/на англ. яз. Рассмотрение гарантийности ремонта.
Активное общение со специалистами сервисных центров (более 250) по
вопросам гарантйности и выявления дефекта оборудования. Проведение
информационных семинаров, участие в переговорах.
05.2011 - 11.2011, ТД "КингФуд" (www.kingfood.ru;
http://www.dobrada.ru) — Продукты питания
логист
Переговоры с транспортными морскими линиями, транспортными
компаниями, сбор и оформление документации на получение грузов от
иностранных партнеров, формирование рабочей документации, решение
рекламационных вопросов, ведение переписки и активное общение на
английском языке.
04.2010 - 01.2011, ОАО "Завод "Водоприбор" (Москва, www.vodopribor.su)
— Тяжелое машиностроение/станкостроение/металлообработка
Инженер по кооперации\переводчик
перевод рабочей документации, выполнение функций переводчика при
устном общении, работа с таможенными органами, оформление
документации на заказ и получение грузов от иностранных партнеров,
организация и проведение переговоров, формирование рабочей
документации, решение технических вопросов с иностранными
партнерами компании.
09.2005 - 12.2009, Московское епархиальное управление (Москва,
www.mepar.ru) — Общественная
деятельность/партии/благотворительность
референт, техническая поддержка
установка, конфигурация и поддержка программного обеспечения,
ремонт, обслуживание модернизация компьютерной техники,
обслуживание принтеров, копировальных аппаратов и т.д.
Опыт работы системным администратором, референтом в Московском
епархиальном управлении, профессиональным фотографом в Московских
епархиальных ведомостях. Профессиональный перевод, преподавание
английского языка.
Рекомендации
ОАО "Завод "Водоприбор"
Никитенко Никита Николаевич, начальник Управления логистики
+79150585271
Московское епархиальное управление
Беломоин Вадим Николаевич, юрист
+79165000873
Дополнительная информация
Гражданство:
Россия
Языки:
Родной язык — Русский
Немецкий, читаю профессиональную литературу
Английский, свободно владею
Ключевые навыки:
- письменный перевод
- преподавание английского языка
- документооборот
- организация и проведение переговоров
- навыки работы в Microsoft Office, Trados, Adobe Photoshop
- наладка и обслуживание аппаратного обеспечения ПК, клиент-
серверной архитектуры баз данных, сетей, средств коммуникации,офисных приложений, оргтехники, платформ Microsoft, Unix
- 1С (7.7, 8.1, 8.2),
- консультирование и поддержка пользователей
- профессиональная фотосъемки в рамках работы специалиста службы
протокола МЕУ
- сертификация продукции в системе Пожарной Безопасности, ГОСТ Р/ТР, ТС ТР, ИСО
- ВЭД