Специалист по Web- и Java-программированию

Опыт работы:

Участие в двух десятках различных проектах по веб-разработке на фриланс-площадках.

Профессиональные знания:

Навыки разработки веб-сайтов с помощью таких технологий, как HTML,CSS,Javascript.

Также посадка сайтов на CMS, таких как Wordpress, используя базовые знания в PHP.

Имеются знания таких языков программирования на начальном уровне, как Pascal, Java. Применение их в практических задачах.

Языковые знания:

Английский - сертифицированное знание языка на уровне Upper-Intermediate

Русский - родной

Украинский - профессиональный уровень владения