Специалист по Web- и Java-программированию
Опыт работы:
Участие в двух десятках различных проектах по веб-разработке на фриланс-площадках.
Профессиональные знания:
Навыки разработки веб-сайтов с помощью таких технологий, как HTML,CSS,Javascript.
Также посадка сайтов на CMS, таких как Wordpress, используя базовые знания в PHP.
Имеются знания таких языков программирования на начальном уровне, как Pascal, Java. Применение их в практических задачах.
Языковые знания:
Английский - сертифицированное знание языка на уровне Upper-Intermediate
Русский - родной
Украинский - профессиональный уровень владения
Портфолио
- Landing Page для финансовой компании163 просмотра
- Landing Page для приложения под Android153 просмотра
- Landing Page для Trainer's Vault133 просмотра
- Ребрендинг системной утилиты под Android184 просмотра