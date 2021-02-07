eugene_stepanets

Опытный PPC Специалист!

Меня зовут Евгений Александрович Степанец.

Мне 22 года, я явлюсь опытным PPC специалистом со стажем работы более одного года. Имею опыт работы как удаленно на ‘фрилансе’ так и в компаниях в городе Херсон. Я человек, который способен быстро обучаться, умею работать в коллективе, внимательный к мелким деталям, могу одновременно вести до 12 проектов. Если говорить о личных качествах, то это: целеустремленность, ответственность, усидчивость, инициативность, креативность, коммуникабельность. В 2020 году получил высшее образование степени магистр Херсонского государственного уневерситета по специальности "Преподаватель математики со специализацией информатика".

Занимался ведением проектов самых разных тематик: начиная от продажи мелких товаров, услуг и заканчивая франшизами для открытия готового бизнеса.

Умею работать с Google ADS и Яндекс Директ (настройка рекламных кампаний).

Умею полностью настраивать Google Analitycs и Яндекс Метрику включая настройку целей для отслеживания поведения каждого пользователя на сайте.

Настраиваю цели через Google Tag Manager.

Умею проводить максимально полный аудит рекламных кампаний, с указанием всех точек роста, ошибок в настройке и т.п.

Умею настраивать торговую рекламу в Goole Merchant Center. Знаю все основные моменты, которые потребуются для прохождения модерации.

Провожу углубленный анализ конкурентов, составляю продающий оффер, уникальное торговое предложения, чтобы было отличие от конкурентов, а не шаблонная версия (бесплатная доставка, скидки 10% и т.п.)

Провожу детальный анализ сайта, даю реккомендации, которые повышают конверсию сайта по-максимуму.

У меня есть опыт работы с большой семантикой, до 100 000 ключевых слов, особенно если это интернет-магазин. Я собираю всевозможные вариации ключевых слов, как пользователь может искать услуги и т.п.

Я всегда перевожу все в математику и считаю прибыльность, а этого не делают 90% специалистов.

Мой опыт научил меня работать всего на 2 основных показателя: РОСТ КОЛИЧЕСТВА ЗАЯВОК и СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗАЯВКИ. Каждый день я держу руку на пульсе, провожу детальные анализы эффективности кампаний, слежу за всеми скачками трафика, как в большую так и в меньшую сторону.

ЕЖЕДНЕВНО, я для себя веду табличку учета по основным показателям, и именно это позволяет мне быстро реагировать на все изменения и анализировать почему именно так случилось!!!