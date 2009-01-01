eugenechabanov

Showreel
Показательное видео за 2009 год. Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать резюме: http://interhouse.com.ua/showreel.html
Квалификация
- Опыт создания видео проектов, полный цикл:
- Знание съемочного процесса и оборудования.
- Дизайн 3D графики и видео, компоузинг, спецэффекты
- Ряд готовых работ: рекламные ролики, игровые короткометражки, документальные фильмы.
- Обращение с ПК, ПО, и оборудованием на уровне инженера.
Компьютерные навыки
- Видео пакеты: After Effects CS4, 3DS MAX, Final Cut, Fusion.
- Графические пакеты: Photoshop CS4
- Владение: Mac, PC.
- Создание сайтов: Macromedia Dreamweaver, Flash.
- Общее: опыт программирования, ООП, знание офисных приложений на профессиональном уровне.
Опыт работы
Фрилансер видео-дизайнер
1/2009 – н.в.; Фрилансер видео и графики, Киев
- Выполнение заказов на изготовление видео продуктов
Режиссер-постановщик
5/2008 - 1/2009; Инвестиционная Группа компаний Бэстинвест, Киев
- Создание рекламных фильмов о проектах компании для инвесторов, полный цикл
Менеджер IT проектов
5/2005 - 5/2008 ООО Тавекс, IT аутсорсинговая компания, Киев
- Руководитель отдела программистов, тестирование видео приложений
- Разработка игровых продуктов
Образование
9/2002 - 6/2008 КНУ им. Шевченко, Прикладная Математика, Механика
- Магистр, математический факультет, стационар
Языки
- Английский (свободный разговорный, грамотный письменный)
- Русский, украинский (родные)
- Французский (базовый)