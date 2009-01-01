eugenechabanov

Видео дизайнер

Showreel

Показательное видео за 2009 год. Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать резюме: http://interhouse.com.ua/showreel.html

Квалификация

- Опыт создания видео проектов, полный цикл:

- Знание съемочного процесса и оборудования.

- Дизайн 3D графики и видео, компоузинг, спецэффекты

- Ряд готовых работ: рекламные ролики, игровые короткометражки, документальные фильмы.

- Обращение с ПК, ПО, и оборудованием на уровне инженера.

Компьютерные навыки

- Видео пакеты: After Effects CS4, 3DS MAX, Final Cut, Fusion.

- Графические пакеты: Photoshop CS4

- Владение: Mac, PC.

- Создание сайтов: Macromedia Dreamweaver, Flash.

- Общее: опыт программирования, ООП, знание офисных приложений на профессиональном уровне.

Опыт работы

Фрилансер видео-дизайнер

1/2009 – н.в.; Фрилансер видео и графики, Киев

- Выполнение заказов на изготовление видео продуктов

Режиссер-постановщик

5/2008 - 1/2009; Инвестиционная Группа компаний Бэстинвест, Киев

- Создание рекламных фильмов о проектах компании для инвесторов, полный цикл

Менеджер IT проектов

5/2005 - 5/2008 ООО Тавекс, IT аутсорсинговая компания, Киев

- Руководитель отдела программистов, тестирование видео приложений

- Разработка игровых продуктов

Образование

9/2002 - 6/2008 КНУ им. Шевченко, Прикладная Математика, Механика

- Магистр, математический факультет, стационар

Языки

- Английский (свободный разговорный, грамотный письменный)

- Русский, украинский (родные)

- Французский (базовый)