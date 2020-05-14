eugenekhomchenko

Подключить конвертер валют (USD -> EUR) на сайте WordPress+WooCommerce.
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Подключить конвертер валют (USD -> EUR) на сайте WordPress+WooCommerce.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен функционал, который решает следующие задачи: - Поиск. Необходимо доработать функционал поиска (используется стандартный поиск AJAX Search for WooCommerce), разработать кастомный поиск и вывод результатов поиска. При поиске товаров подключаться к удаленному WSDL веб-серверу ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Задача Нужен сайт (готовое решение с фунционалом от интернет-магазина) с поиском по 10,000+ товарам (обновление/интеграция через 1С) на PHP-фреймворке. Нужен функционал, который решает следующие задачи: Обязательные требования Обновление товаров / интеграция через ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача Нужен сайт (готовое решение с фунционалом от интернет-магазина) с поиском по 10,000+ товарам (обновление/интеграция через 1С) на PHP-фреймворке. Нужен функционал, который решает следующие задачи: Обязательные требования Обновление товаров / интеграция через ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен функционал, который решает следующие задачи: - При поиске товаров подключаться к удаленному серверу через API (есть пример SOAP-запроса). Поиск должен производиться среди товаров, которые опубликованы на сайте (стандартный поиск работает) и которые получены ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Готовый интернет-магазин для 10,000+ товаров с обновлением через 1С (можно без дизайна) Задача Нужен готовый интернет-магазин с быстрой загрузкой страниц для 10,000+ товаров и обновлением их через 1С. Дизайн не ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт5 лет назад