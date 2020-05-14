eugenekhomchenko

Евгений eugenekhomchenko

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Подключить конвертер валют (USD -> EUR) на сайте WordPress+WooCommerce
WooCommerceWordPress
Все отлично. Отличная коммуникация. Своевременная оплата. Рекомендую
Валерий отличный специалист своего дела. Работа выполнена в срок и качественно. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$520
10 баллов
5 лет назад
Доработка поиска на сайте WordPress+WooCommerce
AJAXWooCommerceWordPress
Все отлично. Все замечания по делу. Отличная коммуникация. Своевременная оплата. Рекомендую
Валерий, отличный профессионал, рекомендую к сотрудничеству!! Спасибо за выполненную работу!
Ответный отзыв