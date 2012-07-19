eugenekiev

Что будете делать:[list][*]Собирать и анализировать требования к продукту[*]Описывать технические задания для команды разработчиков[*]Готовить подробные прототипы страниц продукта[*]Отслеживать прогресс в разработке, оценивать результат[*]Управлять беклогом продукта и планировать этапы разработки продукта[*]Анализировать конкурентов[/list]Каким мы видим кандидата:[list][*]Имеет опыт в проектировании современных интерфейсов[*]Может трансформировать требования бизнеса ...
- Управление проектами5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимы собрать урлы всех фан-страниц конференций на Facebook, которые имеют более 1000 лайков. Используя запросы: "1000 likes" intitle:conference site:facebook.com "1001 likes" intitle:conference site:facebook.com "1002 likes" intitle:conference site:facebook.com "1003 likes" intitle:conference site:facebook.com итд. Например: http://bit.ly/WJ1LB4 Писать с нуля парсер и собирать руками не нужно. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть каталог сайтов конференций и выставок. Необходимо переходить на эти сайты конференций и собирать email адреса, имена организаторов и названия конференций. Заполнять эти данные в эксель файл. Нужны только персональные e-mail адреса. Общие ящики по типу info@, contactus@ ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Есть готовый движок на ASP.NET MVC. Нужно добавить авторизацию с помощью Facebook и TwitterВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть каталог сайтов конференций и выставок. Необходимо переходить на эти сайты и собирать email адреса и имена организаторов конференций. Отвечайте с ценой за 1 адрес от одной конференции.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад