eugenekiev

Образок eugenekiev

 
38 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Product Manager (разработка веб-приложений)

    Что будете делать:[list][*]Собирать и анализировать требования к продукту[*]Описывать технические задания для команды разработчиков[*]Готовить подробные прототипы страниц продукта[*]Отслеживать прогресс в разработке, оценивать результат[*]Управлять беклогом продукта и планировать этапы разработки продукта[*]Анализировать конкурентов[/list]Каким мы видим кандидата:[list][*]Имеет опыт в проектировании современных интерфейсов[*]Может трансформировать требования бизнеса ...

    Управление проектами5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсинг выдачи Гугла

    Необходимы собрать урлы всех фан-страниц конференций на Facebook, которые имеют более 1000 лайков. Используя запросы: "1000 likes" intitle:conference site:facebook.com "1001 likes" intitle:conference site:facebook.com "1002 likes" intitle:conference site:facebook.com "1003 likes" intitle:conference site:facebook.com итд. Например: http://bit.ly/WJ1LB4 Писать с нуля парсер и собирать руками не нужно. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Собрать email адреса

    Есть каталог сайтов конференций и выставок. Необходимо переходить на эти сайты конференций и собирать email адреса, имена организаторов и названия конференций. Заполнять эти данные в эксель файл. Нужны только персональные e-mail адреса. Общие ящики по типу info@, contactus@ ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Собрать email адреса

    Есть каталог сайтов конференций и выставок. Необходимо переходить на эти сайты и собирать email адреса и имена организаторов конференций. Отвечайте с ценой за 1 адрес от одной конференции.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад