eugenekiev

Есть каталог сайтов конференций и выставок. Необходимо переходить на эти сайты конференций и собирать email адреса, имена организаторов и названия конференций. Заполнять эти данные в эксель файл. Нужны только персональные e-mail адреса. Общие ящики по типу info@, contactus@ ...