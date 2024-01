Быстро отвечаю и качественно делаю свою работу.

Web-разработчик. Знаю JQuery, чистые CSS HTML SASS, JS.

Есть опыт работы с тремя С-видными языками кроме JS: C, C# и C++. Быстро ищу информацию и всегда на связи.

Английский С2.

GitHub - https://github.com/EugeneLy11/

Також розмовляю українською.