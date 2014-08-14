Специалист по анализу и визуализации данных через Tableau Software
В всегда стараюсь помочь клиентам понять их данных с помощью отчетов и презентаций, находить лучшие решения в сфере бизнеса, выявлять слабые места для увеличения доходов и экономии расходов с помощью простой в использовании визуальной аналитики Tableau Software.
Работа с Tableau Software я имею опыт:
• Веб-аналитика;
• Ведение статистического и визуального анализа для отчетности;
• Контроль разработки ETL процесса;
• Создание структуры базы данных для будущих докладов (ответственный за сбор всех видов бизнес-требований от клиентов и постановка задач команде разработчиков, контроль результатов разработки);
• Excel.
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