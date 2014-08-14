Специалист по анализу и визуализации данных через Tableau Software

В всегда стараюсь помочь клиентам понять их данных с помощью отчетов и презентаций, находить лучшие решения в сфере бизнеса, выявлять слабые места для увеличения доходов и экономии расходов с помощью простой в использовании визуальной аналитики Tableau Software.

Работа с Tableau Software я имею опыт:

• Веб-аналитика;

• Ведение статистического и визуального анализа для отчетности;

• Контроль разработки ETL процесса;

• Создание структуры базы данных для будущих докладов (ответственный за сбор всех видов бизнес-требований от клиентов и постановка задач команде разработчиков, контроль результатов разработки);

• Excel.