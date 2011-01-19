Языки, технологии:

Visual C#, Visual С++, Visual Basic, .NET Framework 2.0/3.0/3.5, ASP.NET, ADO.NET, Borland Builder C++, Borland Delphi, Adobe Flash AS3;

HTML, DHTML, XML, JavaScript, PHP;

SSL/TLS, COM, ActiveX;

Java – начальный уровень, работал по необходимости работы с сертификатами и пробовал себя в мобильных приложениях Java ME;

СУБД: MySQL, MS SQL, FireBird, InterBase, MS Access;

Графика: Photoshop, Blender;

CMS: WordPress, Joomla;

Применение паттернов проектирования.

Технический английский