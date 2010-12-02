«Наша студия» - это создание высококлассных сайтов на протяжении 5 лет! У нас работают профессионалы своего дела, каждый раз подтверждающие свою высокую квалификацию, создав уже более 150 сайтов любой сложности. Мы создаем сайты на базе системы управления сайтом (CMS) Joomla!. Данная система распространяется бесплатно, а огромное количество дополнительных плагинов и компонентов, позволяют создать многофункциональный портал, с качественным дизайном. Профессиональная команда разработчиков с опытом работы не менее 3-х лет, является главным нашим преимуществом над конкурентами. Мы постоянно ведем разработки новых и уникальных модулей и компонентов, позволяющих расширить возможности создаваемых нами сайтов.