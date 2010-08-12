http://www.java2ee.ru

Знание средств разработки программного обеспечения

- базы данных : MS SQL, Oracle, MySQL;

- WEB : Apache, Tomcat, JSP, JSF, Struts2, HTML, CSS;

- программирование Java : Swing, Servlets, JSP, JDBC, Struts2, JSF;

- программирование Delphi : DLL, ADO, ODAC, Indy, COM;

- управление проектами : MS Project.

Специализация в области информационных технологий

- разработка структуры базы данных;

- определение функциональности разрабатываемого программного обеспечения;

- разработка WEB-приложений;

- разработка распределенных клиент/серверных приложений;

- репликация БД в распределенных автоматизированных системах;

- электронно-цифровая подпись, шифрование (CryptoAPI);

- интеграция автоматизированных систем в единое информационное пространство.

Управление IT-проектами

- разработка договоров, ТЗ и согласование с заказчиками и субподрядчиками;

- сопровождение проекта на всех этапах с формированием календарного плана и отчета по этапам;

- разделение проекта на этапы; организация процесса групповой разработки приложений; отслеживание версий промежуточных и конечных этапов;

- сдача проекта заказчику поэтапно и в целом под ключ;

- разработка рабочей и отчетной документации (ГОСТ 19, 34);

- составление и отслеживание бюджета проекта;

- подготовка документации к участию в тендерах.

Знание иностранных языков

Английский технической;

Немецкий могу объясняться.

Личные качества

Ответственность‚ исполнительность, коммуникабельность‚ уважение.

Основные принципы

Поиск путей решения проблем, а не констатация фактов