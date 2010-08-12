Знание средств разработки программного обеспечения
- базы данных : MS SQL, Oracle, MySQL;
- WEB : Apache, Tomcat, JSP, JSF, Struts2, HTML, CSS;
- программирование Java : Swing, Servlets, JSP, JDBC, Struts2, JSF;
- программирование Delphi : DLL, ADO, ODAC, Indy, COM;
- управление проектами : MS Project.
Специализация в области информационных технологий
- разработка структуры базы данных;
- определение функциональности разрабатываемого программного обеспечения;
- разработка WEB-приложений;
- разработка распределенных клиент/серверных приложений;
- репликация БД в распределенных автоматизированных системах;
- электронно-цифровая подпись, шифрование (CryptoAPI);
- интеграция автоматизированных систем в единое информационное пространство.
Управление IT-проектами
- разработка договоров, ТЗ и согласование с заказчиками и субподрядчиками;
- сопровождение проекта на всех этапах с формированием календарного плана и отчета по этапам;
- разделение проекта на этапы; организация процесса групповой разработки приложений; отслеживание версий промежуточных и конечных этапов;
- сдача проекта заказчику поэтапно и в целом под ключ;
- разработка рабочей и отчетной документации (ГОСТ 19, 34);
- составление и отслеживание бюджета проекта;
- подготовка документации к участию в тендерах.
Знание иностранных языков
Английский технической;
Немецкий могу объясняться.
Личные качества
Ответственность‚ исполнительность, коммуникабельность‚ уважение.
Основные принципы
Поиск путей решения проблем, а не констатация фактов