Junior front-end разработчик (React)
Евгений. Я начинающий фронтенд-разработчик. Сейчас учусь на факультете веб-разработки Яндекс Практикума.
Я хочу как можно больше отточить свои навыки разработки веб-приложений на React. Для меня сейчас главное не деньги, а опыт, поэтому я готов работать по минимальным ставкам.
Мой законченный курсовой проект "Mesto".
Клиент: https://github.com/eugesher/react-mesto-auth
Сервер: https://github.com/eugesher/express-mesto
Ссылка на приложение: https://mesto.eugesher.site/
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