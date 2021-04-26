Junior front-end разработчик (React)

Евгений. Я начинающий фронтенд-разработчик. Сейчас учусь на факультете веб-разработки Яндекс Практикума.

Я хочу как можно больше отточить свои навыки разработки веб-приложений на React. Для меня сейчас главное не деньги, а опыт, поэтому я готов работать по минимальным ставкам.

Мой законченный курсовой проект "Mesto".

Клиент: https://github.com/eugesher/react-mesto-auth

Сервер: https://github.com/eugesher/express-mesto

Ссылка на приложение: https://mesto.eugesher.site/