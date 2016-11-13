Веб-разработка, сайты под ключ, адаптивная верстка, нетривиальные задачи
Опыт разработки - более 3 лет.
Основные умения и технологии:
- HTML5, CSS3, Javascript
- Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 10+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Адаптивная верстка
- Создание Landing Page с нуля
- Использование фреймворков (Bootstrap, Foundation, Material UI)
- Чистый, валидный и продуманный код с комментариями
- SEO-адаптация
- Современная верстка (parallax, pixel perfect, responsive)
- Использование популярных библиотек (jQuery, Angular, Backbone)
- Серверная разработка (PHP и Node.js)
- Работа с разными CMS (Wordpress, ModX, Joomla, Drupal, Opencart)
- Написание тем и плагинов для Wordpress
- Симпатичный и привлекательный дизайн
- Работа с система контроля версий (Git)
- Мобильные приложения на веб-технологиях (PhoneGap, Cordova, Ionic)
- Работа с базами данных (MySql, MongoDB )
- Настройка серверов и администрирование Linux
- Написание расширений для браузеров
- Создание интернет-магазинов
- Перенос сайтов на новый хостинг
- Удаление вредоносного ПО
- Настройка аналитики (Яндекс и Google)
- Работа с графикой (Photoshop, Illustrator)
- Переводы с английского языка
- Помощь в научной работе (высшее биологическое образование, опыт написания дипломов на заказ)
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Портфолио
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