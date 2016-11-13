Веб-разработка, сайты под ключ, адаптивная верстка, нетривиальные задачи

Опыт разработки - более 3 лет.

Основные умения и технологии:

HTML5, CSS3, Javascript

Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 10+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Адаптивная верстка

Создание Landing Page с нуля

Использование фреймворков (Bootstrap, Foundation, Material UI)

Чистый, валидный и продуманный код с комментариями

SEO-адаптация

Современная верстка (parallax, pixel perfect, responsive)

Использование популярных библиотек (jQuery, Angular, Backbone)

Серверная разработка (PHP и Node.js)

Работа с разными CMS (Wordpress, ModX, Joomla, Drupal, Opencart)

Написание тем и плагинов для Wordpress

Симпатичный и привлекательный дизайн

Работа с система контроля версий (Git)

Мобильные приложения на веб-технологиях (PhoneGap, Cordova, Ionic)

Работа с базами данных (MySql, MongoDB )

Настройка серверов и администрирование Linux

Написание расширений для браузеров

Создание интернет-магазинов

Перенос сайтов на новый хостинг

Удаление вредоносного ПО

Настройка аналитики (Яндекс и Google)

Работа с графикой (Photoshop, Illustrator)

Переводы с английского языка

Помощь в научной работе (высшее биологическое образование, опыт написания дипломов на заказ)

Создаю сайты от прототипа до готового решения. Интересны нетривиальные и сложные задачи, такие как разработка порталов, интернет-магазинов, мобильных сайтов и приложений, автоматизированных сервисов, онлайн-калькуляторов, расширений для chrome. Также занимаюсь администрированием, восстановлением работоспособности серверов, написанием парсеров, настройкой аналитики и контекстной рекламы, дизайном и прототипированием. Верстка адаптивная, кроссбраузерная, поддержка начиная от IE 10+ (но по желанию заказчика возможна поддержка более старых браузеров).