euhex

Евгений Татарников euhex

 
33 годаРоссия/Самара
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Веб-разработка, сайты под ключ, адаптивная верстка, нетривиальные задачи

Опыт разработки  - более 3 лет.

Основные умения и технологии: 

  • HTML5, CSS3, Javascript
  • Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 10+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Адаптивная верстка
  • Создание Landing Page с нуля
  • Использование фреймворков (Bootstrap, Foundation, Material UI)
  • Чистый, валидный и продуманный код с комментариями
  • SEO-адаптация
  • Современная верстка (parallax, pixel perfect, responsive)
  • Использование популярных библиотек (jQuery, Angular, Backbone)
  • Серверная разработка (PHP и Node.js)
  • Работа с разными CMS (Wordpress, ModX, Joomla, Drupal, Opencart)
  • Написание тем и плагинов для Wordpress
  • Симпатичный и привлекательный дизайн
  • Работа с система контроля версий (Git)
  • Мобильные приложения на веб-технологиях (PhoneGap, Cordova, Ionic)
  • Работа с базами данных (MySql, MongoDB )
  • Настройка серверов и администрирование Linux
  • Написание расширений для браузеров
  • Создание интернет-магазинов
  • Перенос сайтов на новый хостинг
  • Удаление вредоносного ПО
  • Настройка аналитики (Яндекс и Google)
  • Работа с графикой (Photoshop, Illustrator)
  • Переводы с английского языка
  • Помощь в научной работе (высшее биологическое образование, опыт написания дипломов на заказ)
Создаю сайты от прототипа до готового решения. Интересны нетривиальные и сложные задачи, такие как разработка порталов, интернет-магазинов, мобильных сайтов и приложений, автоматизированных сервисов, онлайн-калькуляторов, расширений для chrome. Также занимаюсь администрированием, восстановлением работоспособности серверов, написанием парсеров, настройкой аналитики и контекстной рекламы, дизайном и прототипированием. Верстка адаптивная, кроссбраузерная, поддержка начиная от IE 10+ (но по желанию заказчика возможна поддержка более старых браузеров). Ценовая политика гибкая. Работу выполняю в срок.
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