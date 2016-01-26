Являюсь специалистом по настройке таргетированной рекламы во VKontakte, Facebook, MyTarget.

Мои навыки:Определение целевой аудитории.Разработка аватаров целевой аудитории.Разработка стратегии рекламного воздействия на целевую аудиторию.Разработка уникального торгового предложения (УТП).Формирование баз целевых аудиторий.Создание рекламных объявлений в нескольких форматах.Тестирование рекламных объявлений и определение самых эффективных.Анализ результатов тестов.Оптимизация и корректировка рекламных кампаний.Масштабирование по оптимальным ценам за клик.Понижение цены за клик при сохранении количества переходов.