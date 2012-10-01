Alfresco Certified Engineer
Наша компания Эврика Би Пи О уже 4 года занимается разработкой систем на базе Alfersco ECM (Community и Enterprise).
Нами было более десятка проектов в России и зарубежом на основе Alfresco для госорганов и коммерческих структур.
Мы имеем в штате сертифицированных разработчиков , прошедших экзамен Alfresco Certified Engineer.
Основные продукты: Alfresco Share, Alfresco Web Quick Start (аналог joomla на технологиях Alfresco).
Мы ждём звонков по т. (495) 565-30-38.
Пишите нам на скайп sergey.n.kharitonov
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