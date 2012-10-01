Alfresco Certified Engineer

Наша компания Эврика Би Пи О уже 4 года занимается разработкой систем на базе Alfersco ECM (Community и Enterprise).

Нами было более десятка проектов в России и зарубежом на основе Alfresco для госорганов и коммерческих структур.

Мы имеем в штате сертифицированных разработчиков , прошедших экзамен Alfresco Certified Engineer.

Основные продукты: Alfresco Share, Alfresco Web Quick Start (аналог joomla на технологиях Alfresco).

Мы ждём звонков по т. (495) 565-30-38.

Пишите нам на скайп sergey.n.kharitonov