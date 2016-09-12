euro_rus55

Тихон euro_rus55

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Юрист (цивилист)

Своевременное и эффективное решение разных юридических вопросов, возникающих в процессе осуществления предпринимательской и иной хозяйственной деятельности. Написание исковых заявлений, в т.ч жалоб, ходатайств и т.д.  

Составление и разработка всех видов гражданско-правовых договоров,  сопровождение сделок с недвижимостью. Успешный опыт ведения дел в судах (арбитраж, суды общей юрисдикции). Профессиональный стаж более восьми лет.  Нестандартный, индивидуальный подход к решению поставленной задачи.