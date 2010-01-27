Власенко Владимир
Возраст: 34 года
Родился и проживаю в г.Полтава
Образование:
1.Полтавский Государственный Строительный Институт,
Факультет архитектуры, специализация – художественное конструирование;
2. Полтавский Педагогический университет
Специализация: изобразительное искусство
Опыт работы:
1998-2001 вольный художник (сотрудничество с рекламными агентствами)
2001-2003 дизайнер в креативном бюро «АБ»
2003-2006 начальник отдела рекламы в креативном бюро «Идея», зам. Директора
2006-2008 самостоятельная работа – студия креатива и дизайна «Европа»
Навыки работы с компьютером и оргтехникой:
• Microsoft Word
• Adobe Photoshop
• Microsoft Outlook
• Internet
• CorelDRAW
• Adobe Illustrator
Навыки работы:
• Живопись
• Графика
• Вышивка
Мои качества:
• Способность к планированию и эффективному использованию коммерчески полезного времени;
• Умение работать в команде;
• Избегать конфликтных ситуаций;
• Обязательность, ответственность, настойчивость;
• Умение общаться и вести переговоры
• Уверенность в себе;
• Способность мыслить и принимать решения;
• Творческий подход в решении стандартных и нестандартных ситуаций;
• Позитивное отношение к окружающему миру и людям.
Получение удаленной работы по направлениям:
- разработки логотипов;
- дизайн фирменного стиля;
- полиграфический дизайн;
- дизайн наружной рекламы.
Портфолио : www.free-lancers.net/users/europa_ab/
Мои контакты:
e-mail: [email protected]
icq 425386728
tel.: +380675324206
- Без названия233 просмотра
- Без названия297 просмотров
- Без названия224 просмотра
- Без названия208 просмотров
- Без названия198 просмотров
- Без названия181 просмотр
- Без названия235 просмотров
- Без названия198 просмотров
- Без названия204 просмотра
- Без названия197 просмотров
- Без названия197 просмотров
- Без названия201 просмотр