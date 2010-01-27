Власенко Владимир

Возраст: 34 года

Родился и проживаю в г.Полтава

Образование:

1.Полтавский Государственный Строительный Институт,

Факультет архитектуры, специализация – художественное конструирование;

2. Полтавский Педагогический университет

Специализация: изобразительное искусство

Опыт работы:

1998-2001 вольный художник (сотрудничество с рекламными агентствами)

2001-2003 дизайнер в креативном бюро «АБ»

2003-2006 начальник отдела рекламы в креативном бюро «Идея», зам. Директора

2006-2008 самостоятельная работа – студия креатива и дизайна «Европа»

Навыки работы с компьютером и оргтехникой:

• Microsoft Word

• Adobe Photoshop

• Microsoft Outlook

• Internet

• CorelDRAW

• Adobe Illustrator

Навыки работы:

• Живопись

• Графика

• Вышивка

Мои качества:

• Способность к планированию и эффективному использованию коммерчески полезного времени;

• Умение работать в команде;

• Избегать конфликтных ситуаций;

• Обязательность, ответственность, настойчивость;

• Умение общаться и вести переговоры

• Уверенность в себе;

• Способность мыслить и принимать решения;

• Творческий подход в решении стандартных и нестандартных ситуаций;

• Позитивное отношение к окружающему миру и людям.

Получение удаленной работы по направлениям:

- разработки логотипов;

- дизайн фирменного стиля;

- полиграфический дизайн;

- дизайн наружной рекламы.

Портфолио : www.free-lancers.net/users/europa_ab/

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

icq 425386728

tel.: +380675324206