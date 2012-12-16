Компания является отечественным серийным производителем автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) нового поколения и систем коммерческого учета газа (СКУГ) для АГНКС или АЗГС. «ЗАО «ЕВРОГАЗ» осуществляет полный комплекс работ по внедрению АГНКС на территории стран СНГ и РОССИИ: разработка, производство, поставка, шефмонтаж и пусконаладка, сервисное обслуживание оборудования АГНКС, консультация заказчиков по вопросам проектирования, обучение персонала АГНКС. Официальное партнёрство с мировыми производителями оборудования для АГНКС - компрессорные установки Fornovo Gas (Италия) и баллоны высокого давления Worthington cylinders (Австрия) даёт ощутимое преимущество при продвижении АГНКС и СКУГ на рынке. Производство существует на российском рынке с 1994 года,что позволяет в свою очередь говорить о налаженном производстве АГНКС и СКУГ, а так-же о применении ноу-хау в области разработки и производства генераторов водорода для различных отраслей промышленности. Осуществляя разработку, изготовление и внедрение приборов учёта массы жидких и газообразных сред, компания зарекомендовала себя как основной мировой лидер в этом направлении. Управление «ЗАО «ЕВРОГАЗ» и производство позволяют оставаться в лидерах на рынке АГНКС и СКУГ.