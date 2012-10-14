eurostimul

Александр Перов eurostimul

 
48 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Сайт под twitter. Сайт для бесплатной раскрутки.

    Требуется создать небольшой сайт скрипт для раскрутки в соц.сетях. Смысл такой: Человек заходит видит список из 5 твитов которые ему предлагается отправить. Отправка длжна быть максимально простой, просто одним нажатием кнопки твиты публиковались в личном твиторе участника. После выполнения ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Соц.сеть частных биографий

    $500

    Здравствуйте. Требуется создать сайт, нечто вроде соц. сети. Пробовал создать сам на вордпрессе ,но опыта маловато. Предоплата 30%, 20% после предоставления рабочей версии, вторую половину после доработок и согласования дизайна. Основной язык русский но была возможность выбора языка. Сама идея: ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт - база автобиографий (типа соц. сети)

    Здравствуйте. Требуется создать сайт, нечто вроде соц. сети. Основной язык русский но была возможность выбора языка. Сама идея: Сайт автобиографий которые по идее будут хранится вечно тем самым позволяя человеку оставить свою биографию в единой базе. Человек заходит на ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходима простенькая программка для наполнения форума

    $50

    Необходима программа для наполнения форума. Чтобы в категории форума плодил темы текст и заголовок можно не читаемый но уникальный, просто набор слов и фраз по теме форума . Примерно 500 знаков в каждой теме. ...

    phpBB
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад