eurostimul

Требуется создать небольшой сайт скрипт для раскрутки в соц.сетях. Смысл такой: Человек заходит видит список из 5 твитов которые ему предлагается отправить. Отправка длжна быть максимально простой, просто одним нажатием кнопки твиты публиковались в личном твиторе участника. После выполнения ...