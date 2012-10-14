eurostimul

Требуется создать небольшой сайт скрипт для раскрутки в соц.сетях. Смысл такой: Человек заходит видит список из 5 твитов которые ему предлагается отправить. Отправка длжна быть максимально простой, просто одним нажатием кнопки твиты публиковались в личном твиторе участника. После выполнения ...
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Здравствуйте. Требуется создать сайт, нечто вроде соц. сети. Пробовал создать сам на вордпрессе ,но опыта маловато. Предоплата 30%, 20% после предоставления рабочей версии, вторую половину после доработок и согласования дизайна. Основной язык русский но была возможность выбора языка. Сама идея: ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Требуется создать сайт, нечто вроде соц. сети. Основной язык русский но была возможность выбора языка. Сама идея: Сайт автобиографий которые по идее будут хранится вечно тем самым позволяя человеку оставить свою биографию в единой базе. Человек заходит на ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходима программа для наполнения форума. Чтобы в категории форума плодил темы текст и заголовок можно не читаемый но уникальный, просто набор слов и фраз по теме форума . Примерно 500 знаков в каждой теме. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад