eurotour-k

Нам нужен коопераитер для написания письма на тему Испания, Италия, Париж Письма нужны для рассылки туристам. Так же нам надо разместить эти письма в Getresponse
Копирайтинг8 заявок
Закрыт
10 лет назад
Нам нужен коопераитер для написания письма на тему Испания, Италия, Париж Письма нужны для рассылки туристам. Так же нам надо разместить эти письма в Getresponse
Есть html шаблон лендинг пейдж. Необходимо его наполнить имеющейся информацией.
Нужен фрилансер для продвижения Лендинг пейджа У нас готовый лендинг пейдж, нам его привязали к домену и хостингу. Теперь нам нужен человек или команда, которая будет продвигать нам ее.
Ищу человека или команду, которые готовы под ключ реализовать одно страничные сайты С гарантией конверсии, минимум 5% с целевого трафика. С лендингов будем продавать туристические услуги. ...